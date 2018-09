Giuseppe di Selargius, senzatetto malato: “Stare per strada è una sua scelta”

di Paolo Rapeanu

Il 67enne che vive da quattro anni in una baracca fuori dall’ex Motel Agip di Cagliari? Avrebbe scelto di sua spontanea volontà di abitare lì e non in una casa. Cagliari Online aveva video intervistato Giuseppe Scano , malato e senza un tetto da molto tempo. Sul suo caso interviene il sindaco della città natale del senzatetto, Gigi Concu: “Il signore in questione non è assolutamente abbandonato dai Servizi sociali, che più volte hanno cercato di intervenire”. Il primo cittadino selargino, quindi, afferma di essere a conoscenza della situazione: “Il signor Scano avrebbe la possibilità di vivere in una casa, stare per strada è una sua scelta”, afferma il sindaco.

Anzi, ci sarebbe di più. Il cittadino che aveva pubblicato sulla sua bacheca Facebook una serie di foto del 67enne – corredando il tutto con un lungo messaggio nel quale sosteneva che l’uomo gli avrebbe confidato di non aver più avuto un aiuto economico – stando alle dichiarazioni di Concu sarebbe falso: “Non è affatto vero che gli è stato negato il sussidio, per il quale non ha mai presentato domanda. Certo, vedere una persona di qualsiasi etnia vivere in una tenda piazzata per strada fa male”.

Nella foto: la baracca nella quale vive Giuseppe Scano e, nel riquadro, il sindaco Gigi Concu

Ultima modifica: 29 settembre 2018