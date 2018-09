Giuseppe di Selargius è ancora nella baracca fuori dall’ex Motel Agip, nessuna risposta dalle istituzioni

I tentativi sono stati fatti, ma c’è da attendere un tempo indefinito. Giuseppe Scano, il 67enne (non 64enne, come erroneamente emerso nei giorni scorsi) di Selargius del quale Cagliari Online vi ha raccontato nei giorni scorsi – vive in una baracca fuori dal Motel Agip da 4 anni e un’ernia del disco lo costringe a camminare mezzo piegato – continua ad abitare poco oltre il cancello della struttura. La nostra redazione, nelle ore successive alla video intervista fatta all’uomo, ha contattato in primis il Comune di Selargius: “Bisogna attendere qualche giorno per analizzare la situazione e capire come agire”, questa la risposta arrivata, tramite una consigliera, da parte delle Politiche sociali. E poi, visto che Giuseppe vive nel territorio di Cagliari, è stato contattato anche qualche consigliere comunale di palazzo Bacaredda, ma anche in questo caso i tempi non sembrano essere rapidi. Una situazione di attesa, quindi: la speranza è che già nei prossimi giorni possa arrivare qualche novità da parte delle istituzioni. Giuseppe aveva parlato con un cittadino che l’aveva notato mentre, piegato a metà, camminava nei pressi della recinzione del motel. Noi l’avevamo video intervistato, e lui aveva raccontato la sua storia, dalla perdita del lavoro a un incidente stradale che avrebbe aggravato la sua situazione di salute. Una storia fatta di difficoltà e sofferenza, insomma. Con le istituzioni che – questa è la speranza – possano velocizzare l’iter per capire quali siano i possibili aiuti da garantire al 67enne.