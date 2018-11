“Giungla 554, solo pochi giorni fa Ã¨ morto un centauro e continuano le manovre pirata”

Sono trascorsi solo pochi giorni dalla tragica morte di Carlo Marraccini, il centauro cinquantottenne che, a causa di una manovra azzardata, ha perso la vita domenica mattina sulla S.S. 554, ma le infrazioni non sembrano diminuire. Anzi. Nei punti in cui la trafficata arteria è sprovvista del guard-rail, continuano a essere praticate le pericolose inversioni e immissioni nella carreggiata opposta. La denuncia giunge da un automobilista che ha ripreso questa manovra. Sdegno e rabbia sono condivisi da chi ha visto le immagini. “È morto un motociclista l’altro giorno. Bisogna essere proprio dei delinquenti per continuare a fare queste manovre”.

“Dopo l’ennesima tragedia ed i continui comportamenti da “delinquente”, come il soggetto ripreso in queste foto, chi di dovere dovrebbe impegnarsi immediatamente a far si che venga posizionato il guard-rail centrale anche in quel pezzo di statale, visto che sia nel tratto precedente che in quello successivo è presente già da diversi anni”.

Ultima modifica: 14 novembre 2018