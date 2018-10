Girasole, le acque del rio si innalzano improvvisamente: paura per un uomo e il suo cane

Momento di panico ieri a Girasole, comune costiero in provincia dell’Ogliastra, per un uomo e il suo amico a quattro zampe. Mentre passeggiavano nei pressi del Rio Girasole,¬† si √® verificato un improvviso innalzamento dell’acqua del fiume che impediva all’uomo e al suo cane di poter rientrare in una¬† zona sicura bloccandoli in una lingua di sabbia fra fiume e il mare. Sul posto √® stato richiesto l’intervento di una squadra di soccorso dei vigili del fuoco di Tortol√≠. I vigili specialisti nel soccorso fluviale hanno traghettato i due malcapitati verso la zona accessibile dalla terraferma in sicurezza.

Ultima modifica: 14 ottobre 2018