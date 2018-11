Trentasette anni, di Sassari ma trapiantato da anni a Cagliari, è stato definito “bellissimo” da migliaia di donne – e anche da parecchi uomini, per la serie “il mondo è bello perchè è vario”. Lui, Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello 2015 è, prima di tutto, un “chirurgo ortopedico”. E i messaggi piovuti prevalentemente dall’universo femminile, che hanno spaziato dal romantico all’hot, lo fanno sorridere: “È stato tutto inaspettato, il post che ho messo sulla mia pagina Facebook era per pubblicizzare il mio nuovo ambulatorio. Non potevo aspettarmi tutte queste condivisioni e commenti, leggeri, carini e scherzosi”. C’è chi addirittura si è detta pronta a “farsi del male” pur di finire sotto le sue mani: “Non credo che nessuna donna voglia davvero fratturarsi le gambe, anche perchè dopo l’intervento la manderei dritta dritta in Psichiatria”.

Fisico scolpito, barba in ordine e abbigliamento casual, Angiolini mette dei giusti paletti: “Il lavoro è sempre serio, i momenti scherzosi ci stanno in tv come sui social. Ho lavorato fuori dall’Italia, la situazione della sanità locale purtroppo registra carenze di budget, ma gli specialisti italiani, per umanità e preparazione, sono imbattibili”. La valanga di complimenti, oltre a far piacere, nel caso del medico 37enne fungono anche da pubblicità extra: “L’esplosione delle condivisioni ha fatto sì che la pubblicità aumentasse, ma non credo che chi arriverà nel mio studio lo farà perchè cerca un tronista o un personaggio tv, ma perchè vuole affidarsi a un professionista serio”. E, a proposito del mondo della televisione, “continuo a frequentarlo ma solo per fare divulgazione medica”. Fidanzatissimo “con Nieves, una psicologa spagnola”, una famiglia molto unita alle spalle, Giovanni Angiolini è sicuro: “Sui social non ci si può prendere troppo sul serio, non c’è chissà quale cultura, sono più una valvola di sfogo dalla pesantezza della vita”. Parola di chirurgo. “Sexy”, a detta di migliaia di persone.

Ultima modifica: 15 novembre 2018