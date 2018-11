Giovanni Angiolini dichiarato il medico più bello d’Italia: il Corriere della Sera cita Casteddu Online. Diventa un successo nazionale, la bellezza del medico sardo che visita a Selargius: per lei le donne “fingono”di infortunarsi pur di incontrarlo. Il principale quotidiano nazionale scrive: “Non me l’aspettavo, ma il lavoro è una cosa seria: se una donna si fatturasse una gamba solo per incontrarmi, dopo l’intervento la manderei in psichiatria – dichiara a Casteddu Online -. E’ normale che ci siano dei momenti scherzosi sui social, che però utilizzo solo per parlare della mia reale attività». Il Corriere si sofferma poi sul fatto che l’ultimo post, in cui appare dietro la scrivania come un Dio della Salute e in cui annuncia la prossima collaborazione con uno studio medico di Selargius, ha totalizzato in 4 giorni 1182 condivisioni su Fb e quasi 20mila like su Instagram. “Non male per un semplice ortopedico…”, commenta il Corsera. IL medico è stato intervistato nei giorni scorsi da Radio Sintony e da Casteddu Online anche in diretta Fb. Qui il VIDEO della nostra intervista con lui.

Ultima modifica: 17 novembre 2018