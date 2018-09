Giornate della Sardegna a Bobruysk: l’Isola protagonista in Bielorussia

Le “Giornate della Sardegna a Bobruysk” in Bielorussia nel segno della cultura, sport, amicizia e cooperazione. L’Isola protagonista! L’8 e 9 settembre si sono tenute a Bobruysk in Bielorussia, le “Giornate della Sardegna” che hanno visto l’Isola protagonista di una serie di iniziative a carattere socio-culturale. La scelta di Bobruysk, non è stata casuale, infatti si tratta della città bielorussa non capoluogo di regione più importante del paese, con un patto di gemellaggio con la città di Iglesias firmato appena lo scorso ottobre, sede di una della più importanti rassegne internazionali di arte e cultura popolare dell’Europa orientale il “Festival Corona dell’Amicizia” che si tiene a cavallo di giugno e luglio a cadenza biennale, e che proprio nell’ultima edizione 2017 ha visto la prima presenza sarda con i Tenores “Su Cunsonu Santu Juanne” di Thiesi. Le giornate sarde hanno visto fra i protagonisti Emanuele Garau interprete del canto popolare sardo, accompagnato da Mattia Murru (organetto), Gianluca Piras(lanuneddas, flauto di canna, scacciapensieri), Antonio Ucchesu, (chitarra) che hanno presentato il loro concerto intitolato “Bolas Lizera” con un doppio spettacolo tenuto l’8 settembre presso la Sala Concerti “Olovnikov” e il 9 settembre all’aperto nel parco della Gioventù di Bobruisk. L’esibizione degli artisti sardi è stata accolta con grande calore e affetto, un pubblico numeroso e attento, che sotto la guida di Emanuele Garau si è persino lanciato in alcuni balli sardi e, con un gran finale di concerto, che ha visto la “TRALLALLERA” cantata in coro da un pubblico che tutto i piedi ha voluto tributare il suo caloroso applauso alla Sardegna e alla sua cultura. VIDEO YOUTUBE: TRALLALLERA IN CORO DA PARTE DEL PUBBLICO BIELORUSSO: https://www.youtube.com/watch?v=N8vY11nQKXk