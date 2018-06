Giornata mondiale del cane in ufficio: con Fido vicino si lavora con meno stress

Oggi √® la giornata mondiale del cane in un ufficio, istituita nel 1999. Secondo diversi¬†esperti avere la presenza dell’amico¬† a 4 zampe sul posto di lavoro, giova ai dipendenti che lavorano meglio e possono godere benefici anche per la salute. Insomma, avere vicino il nostro peloso aumenta la produttivit√†, favorisce il relax e le relazioni tra i colleghi. Sono solo alcuni dei benefici sperimentati di chi ha la fortuna di portare il proprio cane in ufficio. Sembra che anche in Italia siano sempre pi√Ļ le¬†¬†aziende che consentono di portarli in ufficio.

Ultima modifica: 22 giugno 2018