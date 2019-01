Giornata della Memoria: perché nessuno dimentichi

Domenica 27 gennaio 2019, alle 17.30, nei locali del Museo Diocesano Arborense, in piazza Duomo 1, ad Oristano, avrà luogo una serata di riflessione e commemorazione delle vittime dell’Olocausto e delle leggi razziali. L’evento, fortemente voluto dall’Arcidiocesi Arborense, è organizzato in collaborazione con la Prefettura di Oristano e sarà animato dagli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore “S.A. De Castro” e “Mariano IV d’Arborea” di Oristano, con la partecipazione del Centro Servizi Culturali U.N.L.A e del violinista Giambattista Longu. Il fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, coloro che si sono opposti al progetto di sterminio offrendo protezione ai perseguitati e salvando vite, anche mettendo a rischio la propria, è quello di conservare la memoria di una pagina oscura della storia dell’umanità, affinché non ne sia mai più scritta una simile.

Ultima modifica: 20 gennaio 2019