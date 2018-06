Dopo una giornata al mare, la spiaggia del Poetto diventa una discarica

Ecco come si presenta la spiaggia del Poetto dopo una giornata di mare. Al calar del sole resti del passaggio “umano” o forse è meglio scrivere “disumano”: un tappeto di rifiuti che oltraggia uno dei litorali sardi più belli incorniciato dalla Sella del Diavolo, totalmente offuscata da una triste scena che si ripete ogni anno. Bicchieri di plastica, bottiglie di birra, fazzoletti, lattine, cicche di sigarette e chi più ne ha più ne metta. Il senso civico pare sia una virtù ancora da conquistare. La foto che gira sul social network facebook sta creando non poca indignazione negli internauti. Peccato però che quando si arriva in spiaggia in molti dimenticano le basilari regole di civiltà. Eppure i bidoni della spazzatura ci sono, pare costi troppo gettare i rifiuti negli appositi contenitori.

Ultima modifica: 12 giugno 2018