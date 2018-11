Giorgio, Deborah, Samuele: il talento dei giovani pizzaioli sardi nella finale europea di “Pizza senza frontiere”. Nel foto collage di Davide Loi ecco i bravissimi pizzaioli sardi in rampa di lancio alla finale europea: Giorgio Marras, Deborah Mulas, Samuele Cicu, Michele Marratzu, Fabrizio Satta. Saranno loro a partecipare a Londra il prossimo 14 novembre alla super sfida europea di “Pizza senza frontiere”. Perch√® la pizza sarda- su questo non ci sono dubbi- non teme confronti.

Ultima modifica: 5 novembre 2018