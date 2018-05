GioCoMix, il festival del gioco e del fumetto presto a Quartu

Sabato 19 e domenica 20 maggio si rinnova il consueto appuntamento primaverile col GioCoMix​, il più grande festival del gioco e del fumetto della Sardegna, organizzato dall’Associazione Culturale Mondi Sospesi. Arrivato alla sua XII edizione​, anche quest’anno il festival si svolgerà al Centro Congressi dell’Hotel Setar di Quartu Sant’Elena​.

Quest’anno un’importante novità: una nuova area esterna dedicata al cosplay e alla musica​. Un grande spazio all’aperto perfetto per scattare foto, ballare e divertirsi. Qui saranno disponibili corner fotografici per immortalare i cosplayer su

fondali spettacolari, mentre si alterneranno raduni, musiche a tema, vocalist e performer. Proprio in quest’area, la mattina di domenica 20 maggio si terrà il primo raduno degli amanti del k-pop del GioCoMix!

Visto il riscontro positivo raccolto nell’edizione di novembre, anche a maggio ci sarà

un intero padiglione dedicato al fumetto​, con mostre, ospiti, un palco su cui si

alterneranno workshop, showcase e presentazioni, e dove anche le realtà che

autoproducono fumetti avranno il giusto spazio per esprimersi.

Tantissimi gli ospiti di

Magazine. Salvatore Callerami​, autore di “Lui e l’orso” (Renbooks) e Dandelion

(Shockdom). Antonio Fassio​, coautore e colorista di Dandelion. Dany&Dany​, che

presenteranno il 2° volume di Dàimones Prima Lux (Passenger Press). Adriano

Barone​, scrittore e attualmente sceneggiatore per Sergio Bonelli Editore Zagor e

Nathan Never. Elia Bonetti​, docente presso la Scuola Internazionale di Comics di

Reggio, ha collaborato con Marvel. DC Comics, Astorina, Star Comics e Rizzoli.

Andrea Lorenzon​, autore del celebre canale youtube Cartoni Morti.

Due le mostre di questa edizione: Conan, il ragazzo del futuro​, con rodovetri

originali, gadget, poster dell’epoca, storyboard e appunti di questo anime storico,

diretto da un giovane Hayao Miyazaki; e ​una personale di Massimo Dall’Oglio​,

ospite di questa edizione, con un anteprima delle tavole di Generazioni​, la nuova

miniserie di Nathan Never firmata da Antonio Serra. Per completare questo

percorso, dato che di generazioni si parla, l’autore esporrà delle tavole realizzate per

il mercato Giapponese e internazionale per il Publisher Coamix.

Numerosi anche i workshop dedicati al fumetto e alla pittura digitale finalizzati,

grazie al coinvolgimento degli ospiti, a offrire un importante momento di crescita per

gli aspiranti artisti.

Un’altra novità è il concorso gratuito di illustrazione e fumetto Nuovi Mondi​,

organizzato in collaborazione con l’Accademia di Santa Caterina, e dal tema

“Nakano Takeko: la donna guerriero nel Giappone di fine ‘800”.

Chiudiamo questo importante spazio sul fumetto con Manuelle Mureddu​, affermato

artista sardo di recente coinvolto nella realizzazione del film Pertini il Combattente

(Anele – Rai Cinema – Sky Cinema) diretto da De Cataldo e Graziano Diana.

Ampio spazio anche alla narrativa di genere ​con numerosi Editori tra cui

Condaghes, Watson, Acheron e Origami che presenteranno la pubblico le loro novità

editoriali.

Si rinnovano gli spazi dedicati al gioco da tavolo, di ruolo e di miniature, con il

coinvolgimento di associazioni ludiche quali La Tana dei goblin di Cagliari,

l’associazione D7, il Risiko Club Cagliari, l’associazione di gioco di ruolo dal vivo

Mad2Factory e l’associazione di wargames L’Officina del Mek. Sarà di nuovo

presente l’area LEGO®​, sempre tanto attesa da adulti e bambini. Il gioco e

l’intrattenimento vi aspettano anche nell’area esterna, con una Escape Zombie

completamente rinnovata, ancora più grande e con più zombie da affrontare, e una

nuovissima pista di Mario Kart Live Race​, una divertente corsa con automobili

radiocomandate ispirata al celebre videogioco della Nintendo.

Novità e conferme anche nell’ambito dell’intrattenimento videoludico. Ritorna

finalmente al GioCoMix Pokémon Millennium​, che allestirà un’area Nintendo dove

i fan di tutte le età potranno prendere parte a tanti attività e tornei, vincere un sacco

di premi, ricevere esclusivi gadget Nintendo e incontrare gli youtuber Cydonia e

Chiara! Mentre la new entry enTRAPment Escape Room Cagliari presenta al

Giocomix Paranormal Activity: The Last Soul, un videogioco concepito

espressamente per sistemi VR, capace di immergervi in un’atmosfera realistica

densa di terrore. Non mancheranno i tornei di Hearthstone, FIFA, Gwent e Tekken 7,

Yu-Gi-Oh, Fortnite e un tuffo nel passato attraverso il sistema ludico che ha segnato

la storia dei cabinati, Neo-Geo. Importante la tappa del gioco di carte Magic The

Gathering valida per le qualificazioni ad Atlanta.

Il palco del padiglione C, coperto e climatizzato, accoglierà come di consueto le

tanto attese gare cosplay ​del sabato e della domenica. Questa volta con un premio

davvero speciale grazie alla collaborazione con lo IED Cagliari: una borsa di studio

al 100% sulla retta per il corso di specializzazione in Visual Merchandising per chi

parteciperà alla gara di domenica! Ospiti speciali di questa edizione, Andrea Di

Virgilio​, cosplayer che ha vinto in Brasile una competizione internazionale nel 2016

e Matteo Leonetti​, vocalist del celebre canale youtube Anime Italian​.

Tutto è pronto per due giornate piene di “sano divertimento fuori dagli schemi”, che è

anche il motto di Mondi Sospesi! Ci vediamo il 19 e 20 maggio, dalle 10:00 alle

20:00​, al Centro Congressi dell’Hotel Setar, a Quartu Sant’Elena​.

Ultima modifica: 11 maggio 2018