Andrea Lucchetta a Cagliari, tutti insieme nel nome dello sport. Magica festa a Cagliari in via Roma, per il “Gioca Volley S3… in Sicurezza”, che ha vinto la sfida nella via Roma sbarrata al traffico per ospitare le migliaia di bambini provenienti dalle scuole e dalle associazioni sportive di tutto il territorio cagliaritano. E il grande protagonista è stato proprio lui, il campione di volley Andrea Lucchetta. (foto di Renato Scano)

Ultima modifica: 2 giugno 2018