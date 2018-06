Giba, nasconde 80 grammi di hashish sotto il frigorifero: nei guai 27enne

Nascondeva sotto il frigorifero di casa, 80 grammi di hashish, suddivisa in dosi, pronta per lo spaccio. E’ finito in manette questa mattina¬† al termine di un servizio¬† finalizzato al contrasto del traffico di droga dei carabinieri della stazione di Giba,¬† C.N., 27 anni, residente a Piscinas, disoccupato.¬†L’operazione √® scattata dopo che i militari¬† hanno notato il comportamento sospetto del giovane. Hanno deciso quindi di fermarlo e approfondire gli accertamenti con una perquisizione domiciliare. Oltre all’hashish, la perquisizione ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, tutto sottoposto a sequestro. Si trova agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si terr√† nella mattinata di domani.

Ultima modifica: 15 giugno 2018