Cagliari, allarme ai Giardini pubblici: “Invasione di zanzare”

Allarme invasione di zanzare ai Giardini pubblici. A lanciarlo numerose le famiglie che da maggio fino ad ottobre trascorrono i pomeriggi “estivi” nello storico spazio verde cittadino, tra loro persone anziane e i genitori di bambini piccoli. “Sono tante le lamentele da parte di cittadini che evidenziano una invasione di zanzare in tutta l’area del parco”, denuncia Alessandro Sorgia, consigliere comunale del gruppo misto, autore di un’interrogazione in consiglio comunale, “la situazione risulta piuttosto critica ed è notevolmente peggiorata rispetto agli anni precedenti”.

L’altra ricorrente lamentela da parte di tante le famiglie cagliaritane e di passanti in genere riguarda l’assenza di guardiani o “custodi” all’interno di tale polmone verde cittadino, anche in virtù degli “avvenimenti spiacevoli derivanti dalla maleducazione dei frequentatori, nonostante i divieti imposti, come, adulti che corrono con biciclette, persone che oltre a lasciare liberi i cani, li lasciano tranquillamente defecare senza raccogliere nulla, ecc”.

Ultima modifica: 16 settembre 2018