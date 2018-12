Gianni Angei e Gaia Murgia, i commercianti sardi costretti a chiudere per sempre il negozio a Capodanno

È stata confermata nella manovra di bilancio, appena firmata dal Capo dello Stato Mattarella, la Flat tax partite IVA 2019, professionisti e startup. La dual tax per le imprese e partite IVA con due aliquote al 15% e 20%, come per la flat tax famiglie, partirà gradualmete già dal 2019. In base alle ultime novità contenute nel testo della legge di bilancio 2019, a partire dal prossimo anno ci sarà una flat tax 15% per le partite IVA con ricavi fino a 65.000 euro mentre dal 2020, entrerà in vigore l’aliquota flat tax 20% per la parte eccedente da 65.001 a 100.000 euro di ricavi. Una boccata d’ossigeno che arriva però troppo tardi per molti piccoli imprenditori e commercianti che, strozzati da bolli e imposte, si trovano costretti a dover chiudere le proprie attività commerciali poiché le spese sono maggiori degli utili ricavati.

Spiega bene la situazione Gianni Angei, imprenditore commerciale di San Gavino, molto conosciuto in tutto il Medio Campidano, titolare dal 2015 di “Bricoangei”, costretto a chiudere la sua attività. “Oggi è l’ultimo giorno dell’anno e lo è anche per Bricoangei. Purtroppo non è mia intenzione rischiare di farmi spremere ulteriormente. Avrei voluto fare di più ma gli introiti non coprono le uscite. Farò altro con forza e dignità. A gennaio inizierò a smantellare il negozio e a svendere la merce per poter pagare le tasse di quel che mi è rimasto. Per le piccole medio imprese come me – dice Gianni Angei – la tassazione al 15% va bene, non come ora al 75% ma devono fare in fretta perché si rischia di indebitarsi e non mi sembra il caso. Se avessi potuto avrei aspettato la nuova tassazione ma non ce la faccio. Non ho contanti, non ho niente, rischio solo di indebitarmi”. La ferramenta di via Dante a San Gavino non è l’unica attività che abbasserà le serrande definitivamente. La stessa situazione la sta vivendo Gaia Murgia, titolare dal 2002 di “Artesania” a Guspini, negozio di artigianato sardo.

“Questo fine mese con gran dispiacere chiudo il negozio. Ora sono in cerca di un nuovo lavoro onesto che mi possa dare serenità. Spero di trovarlo presto” .

