Un’altra giovanissima croce sulle strade sarde: Gianluca Simula muore a 18 anni

Aveva 18 anni, ne avrebbe compito 19 la prossima settimana. E invece la vita di Gianluca Simula di Ittiri, si è spezzata questa notte attorno alle 3 nella zona industriale di Arzachena. Per cause in corso di accertamento, forse la strada bagnata, ha perso il controllo della sua Fiat Punto finendo rovinosamente fuori strada, ribaltandosi. Neanche l’airbag ha potuto salvargli la vita, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Morto sul colpo. L’equipe medica intervenuta sul posto non ha potuto fare altro che accertarne la morte. I carabinieri intervenuti per i rilievi hanno trovato un’auto distrutta, pezzi di motore e ricambi volati dappertutto.

Originario di Aosta, Gianluca viveva da sempre a Ittiri con la famiglia, diplomato all’Alberghiero, lavorava come cameriere in Costa Smeralda. Molto conosciuto e descritto come un bravo ragazzo, molto gentile e stimato. Su facebook decine di messaggi di cordoglio “un’ altra giovane vita spezzata, non ci sono parole per descrivere questa disgrazia”.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018