Giallo sul cadavere di una donna a San Vero Milis: dovrebbe trattarsi di BrigitteÂ Pazdernik

Trovato il cadavere di una donna a San vero Milis: dovrebbe trattarsi di Brigitte Pazdernik, 76 anni, la donna con problemi di deambulazione scomparsa nei giorni scorsi da Narbolia. Questa mattina un cadavere è stato trovato nella marina di Su Pallosu e sono in corso gli accertamenti del caso. Sono stati alcuni pescatori ad accorgersi del corpo attivando subito anche i carabinieri. Resta il giallo su come sia morta la donna e come sia finita sin lì, indagano le forze dell’ordine.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018