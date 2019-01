Giallo in Sardegna per lo scheletro trovato sotto la sabbia: indaga la Forestale, Ã¨ di uno scomparso recente?

Giallo in Sardegna per lo scheletro trovato sotto la sabbia: indaga la Forestale, è di uno scomparso recente?. Lo scheletro è stato trovato sotto gli scogli nella zona di Pineta Nugoni, ad Alghero. Un vero e proprio fitto mistero sul quale stanno indagando anche i carabinieri, per scoprire l’identità del cadavere. Dai primi rilievi non dovrebbe trattarsi di una morte troppo datata, dunque ora la Procura dovrà stabilire se il caso sia collegato con alcune scomparse avvenute nei mesi scorsi in Sardegna.

Ultima modifica: 15 gennaio 2019