Giallo in Sardegna, anziano trovato morto a testa in giù: l’episodio è avvenuto a Mamoiada, dove questo pomeriggio è stato trovato un cadavere di un pensionato. Si tratta di Francesco Mercurio, l’ipotesi più probabile è quella di un malore ma i carabinieri indagano a 360 gradi perchè non viene scartata alcuna ipotesi sulla sua morte.

Ultima modifica: 5 settembre 2018