Gesico piange una figura storica del paese: addio a Tziu Mauro Accalai, “persona esemplare”

di Carlo Carta

Ad esequie avvenute è doveroso da parte mia ricordare una bella persona che ieri è volata in cielo. Tziu Mauro Accalai, padre esemplare, ma anche figura storica del Comune di Gesico dove per anni è stato il tuttofare, dall’elettricista al meccanico, dall’autista al muratore. Da ricordare soprattutto il suo impegno politico. Socialista convinto, aclista, fu tra gli ideatori dell’accordo tra gli allora Pci, Psi e Psd’az, storiche le riunioni nella sua casa in campagna. Riunioni che portarono alla vittoria liste e sindaci come Paolo Porrà e Rodolfo Cancedda. Insieme abbiamo presentato per anni liste e candidati del centrosinistra, dispensandoci sempre buoni consigli e attente letture sociali. Un vero signore. Tutta la nostra vicinanza vada alla moglie Natalina, ai figli Romano, Fabrizio, Giulietta, Ulisse, Claudio e Simona. Sentite condoglianze. Che la terra ti sia lieve compagno Mauro, riposa in pace.

Ultima modifica: 31 maggio 2018