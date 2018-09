Gergei, trenta grammi di marijuana nel cortile di casa: nei guai 20enne

Trenta grammi di marijuana nascosti nel cortile di casa a Gergei. E’ finito nei guai un ventenne del posto al termine di una vasta operazione condotta dai carabinieri della compagnia locale, della stazione di Nuragus e Villanova Tulo e dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Isili con il supporto di un cane antidroga del nucleo cinofili di Cagliari. Il giovane è stato denunciato.

In una seconda operazione nel paese in prossimità della fermata del bus utilizzato dagli studenti pendolari, il cane antidroga “Indio” ha fiutato vicino a un cestino per rifiuti uno spinello contenente due grammi di marijuana, probabilmente gettato alla vista dei Carabinieri, successivamente sottoposto a sequestro.

Ultima modifica: 30 settembre 2018