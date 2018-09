“Genius Loci”: a Monte Claro 3 incontri per raccontare lo spirito dei luoghi nei libri e con gli autori

Martedì 11 settembre a Cagliari, nel Teatrino del Parco di Monte Claro della Città Metropolitana di Cagliari alle ore 18,30, Maria di Isili (Giunti) apre il secondo ciclo della rassegna Genius Loci, proposta e promossa da Miele Amaro e dal Festival Street Books in collaborazione con La Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu. Il fortunato romanzo d’esordio di Cristian Mannu sarà presentato da Paolo Maccioni che dialogherà con l’autore per raccontare in una polifonia di voci, la storia di una donna che, pagandone il prezzo, segue la legge del desiderio, sfidando gli interdetti sociali di una Sardegna arcaica. La serata sarà introdotta da Andrea Dettori, Delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Cagliari.

Dall’Acquatrek all’Abseiling le guide e i libri per nuove forme di escursionismo in Sardegna è il titolo del secondo incontro, in programma martedì 18 settembre sempre con inizio alle 18,30 nel Teatrino del Parco di Monte Claro. Corrado Conca, professionista dell’avventura nella natura e prolifico autore di guide e manuali tecnici, racconterà, con parole e tante immagini, le nuove tendenze dell’escursionismo, alla scoperta di una Sardegna selvaggia e inconsueta.

Sarà Enrico Pandiani a chiudere, martedì 25 alle 18,30 a MonteClaro la rassegna Genius Loci. L’autore torinese, dopo i successi della saga de Les Italiens, che presto diventerà una serie televisiva, presenterà il suo nuovo romanzo, Polvere. Con lui, a parlare di una Torino multietnica e vivissima ci sarà Cristina Stocchino, mentre a Dario Cosseddu è affidata la lettura di alcuni passi del libro. L’appuntamento con Enrico Pandiani è organizzato in collaborazione con il Festival Florinas in Giallo, in cartellone nel centro del sassarese dal 27 al 30 settembre prossimi.

IL PROGRAMMA

Martedì 11 settembre, ore 18.30: Maria di Isili, di e con Cristian Mannu. Interviene Paolo Maccioni.

Martedì 18 settembre, ore 18.30 : Dall’Acquatrek all’Abseiling, guide e libri per nuove forme di escursionismo in Sardegna.

con Corrado Conca e le Edizioni Segnavia.

Martedì 25 settembre, ore 18.30: Polvere

di e con Enrico Pandiani. Interviene Cristina Stocchino. Letture di Dario Cosseddu. Si ringrazia il Festival Florinas in Giallo.

