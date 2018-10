“Denutriti e affamati, muoiono come mosche: aiutiamo i gattini delle terme di Sardara”

“Muoiono come mosche: aiutiamo i gattini delle terme di Sardara”. Creata la pagina facebook per aiutare la colonia felina delle Antiche terme. “Dopo aver visto per l’ennesima volta l’indifferenza delle istituzioni nei confronti dei tanti gatti e gattini che stazionano nelle Antiche e nelle Nuove Terme, gatte che figliano e piccoli che muoiono come fossero mosche, mi sono ripromesso di aiutare queste povere creature a vivere in modo più decente”, scrive G. C., “ho creato una pagina facebook per sensibilizzare le persone al problema, pagina che ha quasi 200 iscritti, e soprattutto ,ho cercato di dialogare con il Comune e con le Terme per arrivare al riconoscimento della colonia felina, come previsto dalla legge 281 del 91 recepita dalla regione Sardegna nel 94”.

Proposta una collaborazione fra ASL, Comune, Terme e volontari per far partire una sterilizzazione sistematica dei gatti e per curare i tanti piccoli malati o morenti. “Ho chiesto che venisse trovato un accordo fra la ASL e qualche veterinario del luogo per le cure e le sterilizzazioni”, aggiunge il gestore della pagina, “dando la disponibilità dei volontari per le catture e per la gestione della colonia e anche per pagare alcune sterilizzazioni. Di tasca nostra ne abbiamo già effettuate sei, ma non si può andare molto oltre. Le istituzioni inizialmente mi hanno visto come un marziano, non capivano il problema. Poi, ho ricordato loro la legge 281 del 91, che obbliga le istituzioni a riconoscere le colonie feline, e sono sembrati più disponibili.

Una disponibilità però solo a parole, a chiacchiere: ogni volta che con sacrificio (e spese) mi reco a Sardara per sfamare i gattini e cercare di aiutarli in qualche modo mi si presentano tante anime affamate, denutrite, rachitiche”.

