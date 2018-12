Furto in un bar di Quartucciu: in manette 31enne

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena, durante un normale servizio perlustrativo, hanno tratto in arresto per furto aggravato¬† Andrea Casu, 31enne disoccupato con precedenti di polizia. L’uomo si √® introdotto,¬† alle quattro circa,¬† insieme a un’altra persona¬†¬†in corso di identificazione, all’interno del bar Caf√® Infinity. E’ stato sorpreso e bloccato dai militari con un sacchetto contenente 1135 euro in monete e banconote di vario taglio, diversi pacchetti di sigarette e biglietti del CTM, il tutto precedentemente asportato dal locale. La refurtiva √® stata restituita. E’ stato arrestato.

Ultima modifica: 12 dicembre 2018