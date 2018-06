Intervento della squadra 1A del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari, coordinati dalla sala operativa del 115, per l’incendio di un furgone in sosta in una piazzola a Quartu, in via Fadda.

Tempestivo l’intervento della squadra che è riuscita ad estinguere le fiamme.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Quartu. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Ultima modifica: 11 giugno 2018