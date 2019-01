Incidente stradale stamattina sulla SS 131 in territorio di Sestu.

Per cause ancora in corso di verifiche, un furgone è uscito fuori strada nei pressi del km 8. Grave il conducente, soccorso e accompagnato in ospedale in codice rosso.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

Ultima modifica: 12 gennaio 2019