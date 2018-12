Funerale fascista a Sassari, 23 attivisti di CasaPound indagati: rischiano il processo

Per tre volte nel sagrato della chiesa di San Giuseppe a Sassari, aveva risuonato il ricamo “camerata Giampiero Todini”, a cui aveva fatto seguito il saluto romano e la risposta “presente”. Ventitr√® attivisti di CasaPound indagati per il reato previsto dall‚Äôart. 5 della¬† Legge Scelba che punisce ‚Äúchiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista‚ÄĚ.

E’ il provvedimento¬† notificato oggi agli indagati dalla Procura di Sassari su disposizione dei procuratori Giovanni Caria e del sostituto¬† Paolo Piras in relazione alla commemorazione con riturale romano durante i funerali del giurista Giampiero Todini, celebrati il 2 settembre.¬† Esequie filmate con un telefonino e fatte circolare viralmente sui social scatenando l’indignazione corale. La Procura ha emesso oggi la notifica di chiusura delle indagini preliminari. Ora rischiano il processo.

Ultima modifica: 19 dicembre 2018