Fulmini e maxi temporale a Cagliari, il capoluogo preso a schiaffi dal maltempo

Il maltempo ritorna prepotentemente anche su Cagliari, la piena allerta meteo arancione è confermata. Piove, e molto, in città e nella zona di Pirri. Lunghe code di auto in alcuni tratti della via Roma e del Viale Diaz, ma anche nel rione centrale di San Benedetto. Fatalità ha voluto che l’acquazzone arrivasse proprio all’uscita degli studenti dalle scuole, in una delle ore di punta per il traffico cittadino. La situazione è in continua evoluzione.

E voi, lettori e lettrici di Cagliari Online, mandateci foto e video sulla situazione dalla vostra città: 3807476085 .

Ultima modifica: 17 ottobre 2018