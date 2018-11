Frontale sulla Sulcitana, tre feriti: traffico paralizzato per quasi due ore

Scontro frontale questa mattina nella Ss 195, all’altezza del km 9,500.

Un’Audi condotta da un 56enne di Capoterra diretta verso Cagliari, arrivata al km 9,5, per cause in fase di accertamento, si √® scontrata frontalmente con un autocarro Citroen condotto da un 38enne di Settimo S. Pietro, che stava viaggiando in direzione di Capoterra. A seguito dello scontro √® rimasta coinvolta anche una Golf condotta da un 30enne di Capoterra.

Il conducente dell’Audi √® stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu in codice giallo. Anche il conducente della Citroen √® stato¬†soccorso e trasportato al Brotzu con assegnato codice giallo, mentre al passeggero del Citroen, un 40enne, √® stato assegnato un codice rosso “per dinamica” prima del trasporto al Policlinico di Monserrato.

Il traffico ha subito forti rallentamenti per almeno un’ora e mezza; sul posto 3 ambulanze, l’Anas e la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

