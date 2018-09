Frontale sulla Sulcitana, due feriti gravi: traffico in tilt

Incidente questa mattina all’alba sulla SS 195, in ingresso a Cagliari: ci sono due feriti gravi.

Una Ford Fiesta condotta da una giovane di 27 anni residente a Quartu si è scontrata con una Volkswagen Turan guidata da un 26enne di Cagliari. L’urto è stato violento e la Turan dopo l’impatto si è ribaltata fuori dalla carreggiata. I due giovani hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati al Brotzu e al Marino in codice rosso. Non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto la polizia municipale di Cagliari, i vigili del fuoco e i volontari del 118.

Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente.

Ultima modifica: 1 settembre 2018