Fritto misto, muggini e pasta con cozze: Giorgino invasa dal pesce, c’è la sagra

di Paolo Rapeanu

Il gusto si prepara a invadere la borgata cagliaritana di Giorgino. Tutto pronto per l’edizione numero 33 della sagra del pesce: pesci e molluschi tipici cagliaritani, tantissimi chili pronti per essere arrostiti o, più semplicemente, cucinati nel Villaggio Pescatori. Pasta con le cozze, l’immancabile fritto misto, insalata di mare, muggini e sardine. Si parte venerdì 31 agosto, dalle venti in poi. Stesso orario per gli altri due giorni, sabato 1 e domenica 2 settembre. Non solo gusto, spazio anche a musica e intrattenimento.

Gli eventi – arte, danza – sono organizzati dall’associazione Tra Parole e Musica e dal comitato di quartiere. Radio Sintony, la frequenza che fa la differenza, è media partner di questo grande evento.

Ultima modifica: 28 agosto 2018