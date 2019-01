Freddo polare, ma un sindaco butta le coperte di un senzatetto. Mattana: gesto senza umanitÃ 

Freddo polare, ma un sindaco butta le coperte di un senzatetto. Mattana: gesto senza umanità. Il primo cittadino di Sarroch denuncia un caso allarmante, un sindaco che col freddo polare getta nella spazzatura la coperta di un clochard: “Temperature ancora rigide ed, intanto, apprendiamo che il Vicesindaco di Tieste, che segna temperature ben al di sotto dello zero, pubblicizza sui social il suo gesto di togliere le coperte ad un senzatetto per buttarle in un cassonetto. Ma esiste ancora un pò di umanità? Ma in che Paese viviamo?”, la denuncia di Salvatore Mattana.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019