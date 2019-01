Temperature in picchiata, venerdì e sabato previste le giornate più fredde.

Gelo e drastico calo delle temperature in tutta l’Isola. Venerdì 4 e sabato 5 gennaio 2019 sono previste le giornate più fredde con temperature, a Cagliari, tra i 4° C e gli 11°C. Per sabato pomeriggio non si esclude qualche lieve rovescio.

Un lieve rialzo è previsto per l’Epifania e l’inizio della prossima settimana, poi un nuovo crollo delle temperature.

Ultima modifica: 3 gennaio 2019