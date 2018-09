Frecciarosa 2018, anche sui regionali della Sardegna visite a bordo treno

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione per il tumore al seno. Anche quest’anno, torna la campagna di prevenzione e sensibilizzazione Frecciarosa, giunta alla sua ottava edizione, promossa dal nostro Gruppo e dall’Associazione IncontraDonna Onlus, con il patrocinio del Ministero della Salute supportato da Farmindustria. Per tutto il mese di ottobre a bordo di alcune Frecce, regionali e intercity e nei FRECCIA Lounge, Sala FRECCIA e FRECCIA Club saranno presenti medici specializzati a disposizione delle viaggiatrici per consulenze, visite gratuite al seno e consigli sulla prevenzione.

Nel mese della prevenzione del tumore al seno, è la prima volta di visite a bordo di treni regionali. In Sardegna il 3 ottobre si potrà effettuare il controllo a bordo del treno regionale 3952 Cagliari-Sassari e il 4 ottobre sul regionale 3953 Sassari Cagliari. Alle consuete visite mediche senologiche a bordo treno, si aggiungeranno ecografie gratuite a disposizione delle viaggiatrici per rilevare problematiche del seno, della tiroide e dei vasi epiaortici.

Su tutte le tratte coinvolte nel progetto, verranno distribuiti i “Vademecum della Salute” ricchi di argomenti riguardanti la prevenzione di alcune malattie oncologiche e consigli sui corretti stili di vita da adottare.

Ultima modifica: 27 settembre 2018