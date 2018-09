Frasi choc contro i migranti, la punizione: “Ora resterete sei mesi senza Fb”. La notizia rimbalza su tutti i quotidiani nazionali e arriva da Venezia, la decisione √® del tribunale nei confronti di diversi utenti che avevano postato frasi razziste sul gruppo “Sei di Portogruraro se…”. Nelle frasi postate un susseguirsi di violenza e odio che ora √® stato punito: ¬ęBisogna aiutarli, ne ospitiamo uno in ogni casa e li laviamo con la benzina e poi li asciughiamo col lanciafiamme e tutto √® risolto¬Ľ, oppure ¬ęgente sporca, devono morire, se trovo uno di loro gli verso dell‚Äôacido di batterie cos√¨ capiscono che non li vogliamo¬Ľ, per finire con ¬ędiamo fuoco al palazzo con loro dentro¬Ľ.

Ultima modifica: 13 settembre 2018