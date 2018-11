Francesco Cardia, 19 anni, di Cagliari (residente a Pirri) da circa due segue un percorso dedicato all’interno del Serd di via dei Valenzani. Nel suo recente passato ci sono le non regole, la droga e una vita “atipica” per un ragazzino. “Ho fatto quello che volevo, anche uso di stupefacenti. Non ho pensato alle conseguenze, me ne fregavo”. Dalle sostanze più “comuni” quali “cannabis e thc sino alla cocaina. Non riuscivo più a sballarmi e volevo provare sempre nuove ‘cose'”. Credere di essere grande, ma nel modo sbagliato: “Mi sono piaciuti i soldi facili, il poter uscire con gli amici e non avere mai orari”.

Sino a quando Francesco ha iniziato a interfacciarsi con la sua assistente sociale: “Non siamo andati subito d’accordo, mi ha chiesto di entrare in una comunità per minori e non sono stato favorevole”. Poi, però, si è ricreduto: “Chi all’inizio ho visto come persone insopportabili, adesso li vedo come persone che mi hanno aiutato. Ho preso il brevetto per bagnino, terminato le scuole medie, fatto un corso per aiuto cuoco. E ho smesso con l’utilizzo di droga” E, da grande, Francesco è sicuro: “Voglio fare il parrucchiere, taglio già i capelli ai miei amici”. Immancabile un’ulteriore puntualizzazione sul suo passato burrascoso: “Che consiglio vuoi dare a chi si trova nella situazione nella quale ti sei trovato tu?”. Risposta: “Scelte mie e vita mia, non tutti sono come me. Io ho colto l’opportunità che mi ha dato il Serd per cambiare e sistemarmi, e trovarmi un lavoro”.

Ultima modifica: 30 novembre 2018