Francesca Perda è scomparsa e non si trova, cresce l’ansia per la 16enne scomparsa da Sanluri

Francesca Perda è scomparsa nel nulla. Da oltre 48 ore non si hanno più notizie della sedicenne di Sanluri: doveva entrare nella scuola che frequenta, a Villamar, ma è stato appurato che non ha mai messo piede nell’istituto. I familiari e parenti hanno già fatto scattare l’allarme-sos sui social, chiedendo una mano d’aiuto per ritrovarla. E, adesso, in campo scendono anche le Forze dell’ordine, allertate dai carabinieri di Sanluri.

La minore, al momento della scomparsa, indossava un maglione rosa con sopra un giubbotto nero, oltre a un paio di jeans. Chiunque dovesse vederla chiami subito il 112 o il 113.

Ultima modifica: 12 dicembre 2018