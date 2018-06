Francesca Costa e Roberto Fuccaro campioni regionali di spada assoluti

Bella e inedita cornice per i Campionati Regionali Assoluti di scherma che si sono svolti a Cagliari. Gli atleti hanno potuto gareggiare infatti negli ampi spazi della caserma del nono Battaglione Carabinieri di San Bartolomeo.

Il campionato assoluto di spada categoria femminile √® stato vinto da Francesca Costa del Cus Cagliari, che ha bissato il successo dello scorso anno vincendo in finale sulla compagna di sala Rebecca Sesler per 15-11. Nella spada maschile si aggiudica il titolo di campione regionale Roberto Fuccaro dell’Accademia d’armi Athos che vince in finale 15-10 su Tahar Ben Amara del Cus Cagliari.

Nell’occasione sono stati consegnati due riconoscimenti. Il primo, a un anno dall’avvicendamento al vertice della Delegazione Fis della Sardegna, gli atleti e i dirigenti di tutte le societ√† sarde hanno voluto consegnare una targa all’ex delegato regionale Efisio Podda per ringraziarlo dei ventitr√© anni trascorsi a servizio della scherma isolana.

Il secondo: l’attuale delegato regionale della Fis, Gian Marco Tavolacci, ha consegnato lo Scudo d’Onore, l’onorificenza conferita dalla Fis nazionale, alla societ√† Cus Cagliari per gli importanti meriti sportivi.

Oltre ai titoli individuali la gara odierna, grazie alla somma dei risultati degli atleti in gara, ha attribuito il Memorial Comm. Enrico Mollica, figura storica della scherma sarda e infaticabile organizzatore del prestigioso Trofeo Internazionale Brigata Sassari per 39 anni. La societ√† vincitrice √® stata il Cus Cagliari con 380 punti; seconda classificata L’Accademia d’Armi Athos con 220 punti.

SPADA FEMMINILE

Finale

F.Costa (Cus Cagliari) ‚Äď R.Sesler (Cus Cagliari)¬† 15-11

Semifinali

F.Costa (Cus Cagliari) ‚Äď B. Turco¬† (Accademia D’Armi Athos) 15-12

R.Sesler (Cus Cagliari) – M.Meloni (Cus Cagliari) 15 -13

SPADA MASCHILE

Finale

T. Ben Amara (Cus Cagliari) – R. Fuccaro (Accademia D’Armi Athos) 10-15

Semifinali

T. Ben Amara (Cus Cagliari)¬† ‚Äď F. Pupillo (Cus Cagliari) 15-7

R. Fuccaro (Accademia D’Armi Athos) – A. Loiotile (Accademia D’Armi Athos)¬† 15 -7

Ultima modifica: 4 giugno 2018