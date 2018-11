Foto osÃ¨ sui social, marescialla romana trasferita in Sardegna

Sarà trasferita in Sardegna la bella marescialla dei carabinieri romana le cui foto hot circolano da giorni sul web. La vicenda è da giorni su tutti i quotidiani nazionali. Alcuni scatti in pose osè della donna sono stati diffusi sui social ed è scattata anche un’indagine da parte della Procura. Non è chiaro se a diffondere le immagini sia stato un ex in cerca di vendetta, un hacker o un’amica. La donna, in forza in una caserma della Capitale, nega ogni responsabilità. Secondo alcune voci sarebbe imminente un suo trasferimento in Sardegna.

Ultima modifica: 29 novembre 2018