Forza Italia, Cappellacci ci ripensa: “Ritiro le dimissioni e resto coordinatore”

“Dopo un confronto con il Presidente Berlusconi sulla situazione in Sardegna, ho ritirato le dimissioni da coordinatore regionale”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia. “Ho aggiornato il presidente sulle questioni cruciali per la nostra isola e – prosegue l’esponente azzurro- sulla necessità di affrontare le imminenti sfide elettorali con la più ampia operatività possibile. Da qui è nata la decisione di ritirare le mie dimissioni con l’impegno di favorire il rinnovamento del partito, di aprire al contributo di idee, di valori e di persone che viene dai territorio per riprendere quello slancio partecipativo grazie al quale possiamo schierare la squadra migliore possibile e, insieme ai nostri alleati, aiutare la Sardegna a riconquistare il proprio presente e restituire un futuro alle nuove generazioni”.

Ultima modifica: 16 settembre 2018