Fortza Paris: “Elezioni suppletive grande occasione per i Sardi”. Cagliaritani al voto due volte in un mese

“Roma ha bisogno di Sardi veri e determinati: per questo Fortza Paris sarà in campo alle elezioni suppletive del Collegio di Cagliari per giocare una parte da protagonista” così Gianfranco Scalas, presidente di Fortza Paris, commenta la situazione politica in vista degli appuntamenti del 2019. “Il nostro partito” continua Scalas “troverà forme di partecipazione e di proposta in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Dopo le dimissioni del rappresentante dei 5Stelle, Cagliari ha bisogno di un nuovo parlamentare che possa portare a Roma le istanze più vere del nostro territorio. È tempo” conclude Scalas “di un parlamentare dell’aerea autonomista e civica, con forte radicamento territoriale slegato dalle logiche destra, sinistra, 5Stelle. Un candidato scelto dai Sardi e non dalle segreterie romane. È tempo che i Sardi possano tornare ad essere padroni del proprio destino. Il grande fermento intorno a progetti che hanno cuore e gambe in Sardegna sapranno unirsi per dare risposte a un Popolo che chiede autodeterminazione e coraggio”.

Ultima modifica: 6 dicembre 2018