Forte Village, cena di gala stellata per beneficenza con gli attori di Holliwood

Sabato 16 Giugno 2018 alle 21:30, il Forte Village ospiterà una cena di gala stellata con attori di Hollywood come Marisa Tomei, Josh Hartnett, Paolo Genovese, Violante Placido o Paola Cortellesi, per menzionarne alcuni. Le stelle del Cinema si ritroveranno insieme a Sarah Ferguson, Duchessa di York, per sostenere la sua fondazione “Children in Crisis”. L’Associazione è attiva in numerosi Paesi del mondo per offrire ai bambini più indifesi, vittime di conflitti, povertà e altre situazioni di grave disagio, le opportunità d’istruzione necessarie per migliorare le loro condizioni di vita.

Tre i grandi chef che saranno protagonisti di questo imperdibile appuntamento con la solidarietà: Giuseppe Mancino (2 stelle Michelin) e Claudio Vicina Mazzaretto con Anna Mastroianni (1 stelle Michelin).

Tutti coloro che desiderano avere l’opportunità di partecipare all’evento di beneficenza, possono contattare:

Forte Village al n. +39 070 9217900 o inviando una email a: forte.villagemk2@fortevillage.com

Ultima modifica: 14 giugno 2018