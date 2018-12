Forte vento in tutta la Sardegna, domani sospesi i collegamenti marittimi tra Carloforte e Portovesme

Il forte vento che imperversa su tutta l’isola da ormai due giorni sta recando disagi per i collegamenti marittimi. Per tutta la giornata di domani i collegamenti tra Carloforte e Portovesme saranno sospesi. A causa del peggioramento delle condizioni meteomarine tutto il traffico marittimo sarà spostato sulla linea Carloforte – Calasetta. Pertanto il quadro orario previsto sulla tratta di Portovesme sarà dirottato verso lo scalo di Calasetta con l’ausilio del M/t GB Conte e il M/t Luigi Biggio in sostituzione del M/t Pace. Il previsto quadro orari di Calasetta sarà invece svolto dal M/t Arbatax. Non appena le condizioni meteo marittime miglioreranno, i collegamenti riprenderanno regolarmente.

Ultima modifica: 9 dicembre 2018