Forte maltempo su Cagliari, maxi nubifragio: “Allarme su Pirri, allagamenti imminenti”

di Paolo Rapeanu

Maxi temporale su Cagliari, l’allerta meteo arancione viene pienamente rispettata. Strade allagate, la pioggia è aumentata di intensità nelle ultime ore e per le prossime è previsto un peggioramento. “I temporali stanno scorrendo sul canale di Sardegna, lambendo le coste meridionali. Piogge intense nel Sulcis e nel centro-nord dell’Isola, soprattutto nell’Oristanese”, scrive il meteorologo Antonio Mura: “Allarme sull’area di Pirri, possibile inondazione entro venti minuti”. In arrivo, quindi, allagamenti, e come sempre è sconsigliato restare ai piani terra delle abitazioni.

“I temporali sono in progressione da ovest verso est”, originando “fenomeni localmente intensi anche con la presenza di trombe d’aria”.

Ultima modifica: 19 novembre 2018