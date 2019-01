Fonni, dissesto a causa del gelo: chiusa la strada per il Bruncu Spina

Per motivi di sicurezza la strada per Bruncu Spina è stata chiusa al traffico veicolare. La situazione climatica antartica di questi giorni nel territorio di Fonni, con temperature segnalate sino a -10° C, ha contribuito al dissesto delle pareti rocciose lungo la strada comunale che dall’incrocio per la vetta del Bruncu Spina porta al rifugio. La situazione è costantemente monitorata dagli organi competenti e l’arteria interessata verrà al più presto messa in sicurezza. Per il resto della zona si può transitare tranquillamente con catene e gomme antineve fino a Su Ninnieri.

Ultima modifica: 12 gennaio 2019