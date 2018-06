Intorno alle 20 un equipaggio della radiomobile ha ingaggiato un inseguimento in via Cadello con un pregiudicato classe 1983. La folle corse è terminata in via Is Mirrionis con una collisione. L’auto dell’uomo è rimasta incastrata tra la macchina dei militari e quelle in sosta. Molto probabilmente l’uomo era sotto effetto di alcool. La polizia municipale sul posto per rilievi. L’uomo è stato arrestato per resistenza.

Ultima modifica: 11 giugno 2018