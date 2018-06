Fogne in ebollizione a Sinnai: “Si pagano le tasse per avere la cloaca a cielo aperto”. Il nubifragio di oggi nell’area vasta cagliaritana fa emergere un vero e proprio disastro denunciato dai sinnaesi sul gruppo Fb del paese. Esplodono i pozzetti fognari, la strada del centro diventa il caos, in un fetore devastante. E fioccano i commenti di protesta. Guardate il VIDEO.

