Alle 18.15 in via Is Pardinas, Quartu Sant’Elena, di fronte al Supermercato Gieffe è stato trovato un cane lupo, con un collare a catena. È stata avvisata la Polizia Municipale, ma stante l’indisponibilita’ ad intervenire se non prima di domani mattina, il giovane lupo è stato preso in custodia da una persona che abita nelle vicinanze. Il proprietario può mettersi in contatto con la polizia municipale che ha il nominativo di chi ha chiamato.

Ultima modifica: 24 dicembre 2018