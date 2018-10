Flumini, scontro frontale in via dell’Autonomia Regionale nel solito incrocio killer: salvi per miracolo i feriti che sono stati soccorsi poco fa dall’ambulanza del 118 e dai vigili del fuoco accorsi sul posto. La protesta degli abitanti: “Si tratta del solito incrocio maledetto con via San Martino, cosa si aspetta a metterlo in sicurezza?”. Si tratta infatti di una delle strade più pericolose di tutto l’hinterland cagliaritano, teatro in passato di gravissimi incidenti spesso anche mortali.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018